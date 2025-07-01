Bursa\'da Orman Yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı.

Orman yangını, merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye ve Balkan Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda başladı. İzmir-Bursa yoluna yakın bir mevkide yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Tarlada başladığı tahmin edilen yağın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerine, vatandaşlar da destek verdi. - BURSA