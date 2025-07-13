Bursa\'da Orman Yangını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin Höyüktepe bölgesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA