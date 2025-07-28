Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran Rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili olmaya başladı. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibiyle müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla ilgili bölgeye havadan söndürme helikopteri ve uçağı da yönlendirildiği belirtildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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