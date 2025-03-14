Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan zirai alanda başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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