Bursa\'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan zirai alanda başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ve 45 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BURSA