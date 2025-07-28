Bursa\'da Orman Yangınına Zorlu Mücadele

Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı. Havanın kararmasıyla birlikte alevler daha da belirgin hale gelirken, yangının oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi. Yangına gece gündüz demeden müdahale eden ekipler, ulaşılması güç bölgelerde yoğun bir mücadele yürütüyor. Karadan müdahale eden ekipler, dört koldan yangına karşı savaş verirken, su tankerlerinin ulaşamadığı noktalarda ise pet şişelerdeki sularla söndürme çalışmaları yapılıyor. - BURSA