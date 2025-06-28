Bursa\'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında 8. Fırın Sokak'ta 2 katlı binanın altında bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın hızla binaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının daha fazla büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 200 metre mesafede bulunması, yangının faciaya dönüşmesini önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA