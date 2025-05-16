Bursa'da Otobanda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otobanda Kaza: 2 Yaralı

Bursa\'da Otobanda Kaza: 2 Yaralı

Bursa otobanında otomobil, kamyona çarparak kazaya neden oldu; 2 kişi yaralandı.

16.05.2025 01:36
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Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa otobanı Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BBV 738 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AAF 394 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, İbrahim D. (19) ve Ali Eren D. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otobanda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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