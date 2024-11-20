Bursa'da Otobüs Durağında Silahlı Tartışma - Son Dakika
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Bursa'da Otobüs Durağında Silahlı Tartışma

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Bursa'da otobüs durağına araç park eden esnaf sürücü, şoförün uyarısı sonrası tartışmaya girdi ve silah çekti. Olay anları kameraya yansırken, polis şüpheliyi yakaladı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

20.11.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
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Aracını otobüs durağına çekti, kendisini uyaran şoföre silah çekti

Polis harekete geçti, yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BURSA - Bursa'da aracını otobüs durağına park edip otobüs şoförüyle tartışan esnaf sürücüye silah O anlar kameraya yansırken, harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüpheliyi silahla yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip A. işletmesinin önünde bulunan otobüs durağına aracını park etti. Yolcu indirmek için gelen belediye otobüsü ise Şuayip A.'nı aracını çekmesi için uyarıda bulununca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla silahına sarılan Şuayip A.'yı çevredekiler durdururken, o anlar kameraya yansıdı.

Polis harekete geçti

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kimliği tespit ettiği şüpheliyi silahla yakaladı. İfadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezine götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silaha ise el koyuldu.

Bursa\'da Otobüs Durağında Silahlı Tartışma
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otobüs Durağında Silahlı Tartışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otobüs Durağında Silahlı Tartışma - Son Dakika
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