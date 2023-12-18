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Bursa'da otoparkta araç yangını

Bursa'da bir sitenin açık alan otoparkında park halindeki araç alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa\'da otoparkta araç yangını
18.12.2023 - 09:48,
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Bursa'da bir sitenin açık alan otoparkında park halindeki araç alev alev yanmaya başladı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin açık otoparkında meydana geldi. Sitenin otoparkına park edilen araç bir süre sonra kaput kısmından alev almaya başladı. Hızla büyüyen alevler aracı sarınca, diğer araçlara sıçramasından korkan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Durumu 112 Ekiplerine bildiren mahalleli, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle derin bir nefes aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası, araç söndürülürken, neyse ki korkulan olmadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

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