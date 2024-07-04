Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yan Dönen Tır Yolu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yan Dönen Tır Yolu Kapattı

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen bir tır, yolu kapattı. Kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, önlem alınması için eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

04.07.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yan dönen tır, yolu kapattı. Büyük tehlike atlatılan kazada yaralanan olmazken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taşarken, yollar kapandı. İznik ilçesinde ise yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 BBH 13 plakalı tır, yan döndü. Yolu boydan boya kaplayan tır elektrik direğini devirirken, kazada yaralanan olmadı. Olay mahallinde daha önce de benzer bir kaza yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, vatandaşların tepkisi sonucu tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası mahalle sakinleri eylem yaparak, bir daha böyle bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yol kenarındaki ev ve işyerlerinin önünde bulunan saçakları yıkıp geçen tırın olay yerinden kaldırılması için polis ekipleri seferber oldu. Virajı alamayıp yan dönen tırın kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yan Dönen Tır Yolu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 20:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Sağanak Yağış Sebebiyle Yan Dönen Tır Yolu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement