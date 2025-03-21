Bursa'da Sahte Akaryakıt Fişi Operasyonu

Bursa'da sahte akaryakıt fişi düzenleyerek vergi kaçıran 12 kişi yakalandı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, sahte akaryakıt fişi düzenleyerek vergi kaçıran 12 şüpheli yakalandı. Operasyonda 35 milyon lira değerinde sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları soruşturması çerçevesinde 12 şüpheli şahsın vergi kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Şahısların sahte akaryakıt fişleri düzenlenerek akaryakıt alımı yapılmayan ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği, bahse konu sahte akaryakıt fişlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip, bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyerek vergi kaybına yol açıldığı anlaşıldı.

12 şüpheli şahıs 18 Mart 2025 tarihinde Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında piyasa değeri 35 milyon lira değerinde 12 bin adet sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından A.A isimli şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 20 Mart Perşembe günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheli şahıstan U.F.Ü ve V.Tisimli 2 şahıs ev hapsi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. H.A.K ve G.D isimli 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.