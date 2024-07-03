Bursa'da Şehir Merkezinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bursa'da şehrin araç ve insan yoğunluğunun en çok bulunduğu bölgede makilik alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BUSKİ binasının yanında bulunan ve eskiden otobüs garajı olarak kullanılan alanın makilik kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken garaj içerisinde bulunan ağaçlara sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyürken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve BUSKİ'ye bağlı tankerler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangın havadan görüntülenirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA