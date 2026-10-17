Bursa\'da sel ve su baskınında 445 ihbarın 320\'sine AKOM koordinasyonunda müdahale edildi

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, su baskını, gider tıkanması ve mahsur kalma olaylarına yönelik ekiplerin saha çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yapılan 445 ihbarın 320'sine müdahale edildiği bildirildi.

Bursa il genelinde ve ilçelerde yaşanan olumsuzluklara yönelik çalışmalar devam ediyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler sahada müdahalelerini sürdürürken, çalışmaların Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından koordine edildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

Toplam 445 ihbarın 320'sine müdahale edilirken, kalan ihbarlara yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.