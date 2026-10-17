Bursa\'da seyir halindeki otomobilin ön kapıları açıldı, tehlikeli anlar kaydedildi

Bursa'da otomobil sürücüsü ile yolcu, seyir halindeyken aracın ön kapılarını açarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki kişi, araç seyir halindeyken ön iki kapıyı açtı. Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen otomobildeki kişilerin bu davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu ile kaydedildi.