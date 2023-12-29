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Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi - Son Dakika
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Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Siberay' programı çerçevesinde 9 okulda 2 bin 246 öğrenciye ulaşarak 'Siber Güvenlik,' 'Güvenli İnternet Kullanımı,' 'Teknoloji Bağımlılığı' ve 'Siber Zorbalık' hakkında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

Bursa\'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi
29.12.2023 - 15:04,  Güncelleme: 15:05
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Siberay' programı çerçevesinde 9 okulda 2 bin 246 öğrenciye ulaşarak "Siber Güvenlik," "Güvenli İnternet Kullanımı," "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" hakkında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Okullarda Farkındalık Eğitimleri Düzenledi - Son Dakika
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