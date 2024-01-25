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Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
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Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon

Bursa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir eve düzenledikleri baskında çok sayıda kaçak silah ele geçirdi. İl dışından temin ettikleri kuru sıkı tabancalara atış kabiliyeti kazandırarak piyasada sattıkları tespit edilen şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 673 adet fişek ve çeşitli malzemeler bulundu. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri ise gözaltına alındı.

Bursa\'da silah kaçakçılarına operasyon
25.01.2024 - 16:50,
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Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon

BURSA - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki bir eve yaptığı baskında çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Ö.A. ve M.A. isimli şahısların il dışından temin ettikleri kuru sıkı tabancalara atış kabiliyeti kazandırarak piyasada sattıklarını tespit etti. Ö.A. ve M.A.'nın ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 673 adet 9x19 fişek, 35 adet şarjör, 9 adet işlem görmüş kuru sıkı namlusu, 6 adet sürgü kapağı, 9 adet icra yayı, 3 adet icra mili, 1 adet matkap ve 8 adet namlu ucu açılmasında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Ö.A. ise gözaltına alınarak adli tahkikatının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika


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