Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama

Bursa merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasında Bursa merkezli İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında A.B., M.D., A.K. ve F.E. yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlamasıyla çıkarıldıkları Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu. - BURSA