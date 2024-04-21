Bursa'da gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, dakikalarca drift attı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
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Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri, Doğu illerinden otobüsle seyahat eden şahısların kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.
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