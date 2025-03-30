Bursa'da Takla Atan Araç Kamerada

Otomobiliyle taklalar atan sürücü kamerada

Hızla seyir halindeyken aniden yoldan çıkan ve takla atan sürücünün telefonla meşgul olduğu öne sürüldü

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken hızla yoldan çıkan ve takla atan otomobil sürücüsü kameraya yansıdı. Yaralı sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Sürücünün telefonla meşgul uğraştığı öne sürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YN plakalı otomobil sürücüsü Azer E., hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yeşil alana girip takla attı.

Kaza anı kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 65 yaşındaki yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevre hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.