Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı - Son Dakika
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Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından başından vurulan 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakaladı.

15.02.2025 14:53  Güncelleme: 15:01
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesine giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. (33) ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VURUP ARACIYLA BİRLİKTE UÇURUMDAN ARTTI

İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Başından Vurulup Uçuruma Atıldı
Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abdülkadir Turhan:
    akp devleti 27 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    ADALET BAKANI BİZ HUKUK DEVLETİYİZ DEMİŞ OYSA HERKESİN BELİNDE SİLAH HERGÜN BU ÜLKEDE BİR KADIN SİLAHLA KATL EDİLİYOR NERDE ACABA BU HUKUK 23 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    23 yıldır eğitim kalitesinin geldiği nokta işte. Herkes kral herkes kendi adaletinde.. Sorsan herkes zeki, kültürlü ve her b*ktan anlar. 6 1 Yanıtla
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