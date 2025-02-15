Bursa'da Tefecilere Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Tefecilere Operasyon: 11 Tutuklama

Bursa merkezli operasyonda 13 tefeci yakalanırken, 11'i tutuklandı, 2'sine adli kontrol kararı verildi.

15.02.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tefecilere düzenlenen operasyonda Bursa Merkezli 2 ilde 13 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik çalışma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri 13 şüpheliyi takibe aldı. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bursa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 11 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Operasyon, Politika, 3-sayfa, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tefecilere Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
14:37 Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
14:26 Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu Zamlı elektrik tarifesinin detayları belli oldu
14:18 Çin’den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle Çin'den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 12:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Tefecilere Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.