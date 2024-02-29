Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı

Bursa\'da tek katlı evde yangın çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen küle döndü. Yangın, Başaran Mahallesi Aslan Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı.

29.02.2024 05:53  Güncelleme: 05:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi Aslan Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Alevlerin yükseldiğin gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası söndürebildi. Polis ekiplerinin tahkikat başlattığı yangında can kaybı yaşanmazken, ev adeta küle döndü. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 07:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da tek katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement