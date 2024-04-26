Bursa'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Bursa'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Bursa\'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tali yolda tek teker üzerinde ilerlerken kayarak yere düştü. Kaza anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

26.04.2024 10:27
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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü tali yolda ön kaldırarak ilerledi. Tek teker ilerleyen sürücü bir süre sonra kayarak yere düştü, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ilerleyen motosiklet sürücüsü boş yolda tek teker ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kaygan zemine gelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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