Bursa\'da tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü tali yolda ön kaldırarak ilerledi. Tek teker ilerleyen sürücü bir süre sonra kayarak yere düştü, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ilerleyen motosiklet sürücüsü boş yolda tek teker ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kaygan zemine gelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA