Bursa\'da Tek Tekerle Reyhan Bisiklet Show

Bursa'da bir bisikletli, şehir içi raylı sistemin istasyonuna girerek, tek teker üzerinde bisiklet sürdü. Şahsın o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, BursaRay metro hattının yoğun istasyonlarından birinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç, çevresindeki kalabalığa aldırış etmeden bisikletiyle turnikelerden geçip peron bölümüne doğru ilerledi. Bununla da yetinmeyen şahıs, bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üstünde sürüş yaprak tehlike saçtı. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA