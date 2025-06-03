Bursa\'da Tekne Alabora: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Alabora olan teknede can pazarı: 1 ölü

BURSA - Bursa'da tekneyle gölete açılan 4 arkadaş, teknenin alabora olmasıyla beraber suya düştü. Yaşanan olayda tekne sahibi hayatını kaybederken, 3 arkadaş kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtuldu.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdülkerim Şahin ve 3 arkadaşı, tekne ile gölette gezmeye başladı. Bir süre sonra alabora olan tekne, ters döndü. Suya düşen Serkan C., Vedat K. ve Ali Osman E. yüzerek kıyıya çıktı. Tekne sahibi Abdülkerim Şahin, göletten çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 arkadaş ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Gölette yapılan arama çalışmalarına, Mudanya ilçesinden sevk edilen deniz polisi de katıldı. Yapılan aramalar sonucunda, Abdülkerim Şahin'in cansız bedeni göletten çıkarıldı. Şahin'in cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Şahin'in kayığı geçtiğimiz ay memleketinden getirdiği ve zaman zaman gölette gezintiye çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.