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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 40'tan fazla itfaiye aracı müdahale etti. Yangın, depo kısmından başladı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Can kaybı veya yaralanma olmazken, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa\'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
16.12.2023 - 13:55,
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangının depo kısmından başladığı, yangına 40'dan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangına 5 dakika içerisinde müdahale edildiğini belirterek. "Büyükşehir, havalimanı, orman ve DSİ'ye ait araçlarla yangına müdahale ediliyor "dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangının depo kısmından başladığını kaydetti.

Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Fabrikası'nın depo kısmındaki yangın kısa sürede büyüdü. Saat 12'deki yangına itfaiye ekipleri 5-10 dakika içerisinde müdahale etti. Büyükşehir'in yanısıra diğer kurumlardan da 40'dan fazla itfaiye söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş fabrikada 370 kişinin çalıştığını belirterek, "Çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok. Söndürme çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Hem büyükşehir ekipleri, havalimanı, orman ve DSİ itfaiye araçlarını buraya getirdik. Hızlı şekilde müdahale ediyoruz. En kısa sürede söndüreceğiz. İçerideki işçiler de tahliye edildi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangının 3.kattaki depoda başladığını belirterek, "3.katta depo kısmında yangını söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah can kaybı yaralanma olmadan en minimum kayıpla atlatacağız. Muhtemelen yarım saat içinde kontrol altına alınmasını bekliyoruz. 3.katta iki köşe var. Oradan müdahale ediliyor. Soğutmaya geçeceğiz. İlk aldığımız bilgi depo kısmından başladığı. Tabiki kamera kayıtları ve diğer çalışmalarla kesin çıkış sebebi ve noktası belli olacak" dedi.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bölgede sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mahmut Demirtaş, İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

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