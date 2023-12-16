 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangının depo kısmından başladığı ve yangına 40'tan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiği ve can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Bursa\'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
16.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

- Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın depo kısmında başlamış

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş:

"Fabrikada 370 kişi çalışıyordu. 40'tan fazla itfaiye müdahale ediyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Yangın depo kısmanda başlamış"

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangının depo kısmından başladığı, yangına 40'dan fazla itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangına 5 dakika içerisinde müdahale edildiğini belirterek. "Büyükşehir, havalimanı, orman ve DSİ'ye ait araçlarla yangına müdahale ediliyor "dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangının depo kısmından başladığını kaydetti.

Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Fabrikası'nın depo kısmındaki yangın kısa sürede büyüdü. Saat 12'deki yangına itfaiye ekipleri 5-10 dakika içerisinde müdahale etti. Büyükşehir'in yanısıra diğer kurumlardan da 40'dan fazla itfaiye söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş fabrikada 370 kişinin çalıştığını belirterek, "Çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok. Söndürme çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Hem büyükşehir ekipleri, havalimanı, orman ve DSİ itfaiye araçlarını buraya getirdik. Hızlı şekilde müdahale ediyoruz. En kısa sürede söndüreceğiz. İçerideki işçiler de tahliye edildi" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangının 3.kattaki depoda başladığını belirterek, "3.katta depo kısmında yangını söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah can kaybı yaralanma olmadan en minimum kayıpla atlatacağız. Muhtemelen yarım saat içinde kontrol altına alınmasını bekliyoruz. 3.katta iki köşe var. Oradan müdahale ediliyor. Soğutmaya geçeceğiz. İlk aldığımız bilgi depo kısmından başladığı. Tabiki kamera kayıtları ve diğer çalışmalarla kesin çıkış sebebi ve noktası belli olacak" dedi.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bölgede sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kestel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:15:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement