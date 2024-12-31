Bursa\'da Ters Şeritteki Kaza

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Bursa'da ters şeritten gelen otomobil, yolda seyir halinde olan tır ile çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesrin U. idaresindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, ana arterde ters yönde ilerlemeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinde ters şeritte ilerleyen 16 BBR 262 plakalı otomobil, seyir halinde olan 16 BZZ 06 plakalı tıra çarptı. Yaşanan kaza sonrası 16 BBR 262 plakalı otomobilde bulunan Nesrin U. ile Erkan Ö. sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA