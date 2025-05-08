Bursa'da Tiny House Yangını

Bursa'da tiny house alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tiny house, alevlere teslim oldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesinde bir tiny houseda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.