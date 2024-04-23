Bursa\'da turşu yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Bursa'da turşu yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Olay, İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 77 ABE 061 plakalı turşu yüklü tır devrildi. Dorsede bulunan tonlarca turşu yere dökülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapanırken böyleye temizlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. - BURSA
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