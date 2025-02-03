Bursa\'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 459 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 23 ayrı etkinlikte 5 bin 459 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve "Metamfetamin Fotoblok" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA