Bursa\'da Uyuşturucu ile Mücadele Seminerleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eğitim, bilgilendirme ve farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14 Temmuz/ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri kapsamında 31 ayrı etkinlikte 7 bin 663 kişiye ulaşılarak eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. - BURSA