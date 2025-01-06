Bursa'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor

Bursa'da 2024'te 22 operasyonda 628 kg uyuşturucu ve 1,179 tutuklama gerçekleştirildi.

06.01.2025 09:54
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Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında rekor operasyonlara imza attı. 22 planlı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin evlerine şafak vakti yapılan operasyon sonrası, farklı çeşitlerde 628 kilo uyuşturucu madde, bin 56 adet uyuşturucu hap, 2 bin 853 kök kenevir, 224 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet ruhsatsız tüfek ve 3 bin 497 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda bin 179 şüpheli tutuklanırken, 429 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye'de ilk kez uyuşturucu satışından elde edilen malvarlıklarına da mahkeme kararıyla el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Bursa'yı kan emicilerden temizleyeceğiz" sözleri sonrası 2024 yılında rekor operasyonlara imza attı. Emniyet Müdürlüğü, yıl içerisinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 316 kilo 750 gram metamfetamin, 182 kilo 200 gram esrar, 93 kilo 300 gram bonzai, 10 kilo 430 gram bonzai hammaddesi, 25 kilo 390 gram kokain, 898 bin adet sentetik hap, 131 bin adet esctasy hap, 27 bin adet captagon hap, 2 bin 853 kök hint keneviri, 224 adet ruhsatsız tabanca, 69 ruhsatsız tüfek, 3 bin 497 adet fişek ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama' suçu çerçevesinde yapılan 22 ayrı soruşturmada, 11 ev, 17 araç, 2 arsa, 500 gram altın ve 1 milyon 283 bin 545 lira nakite el konuldu.

Bin 179 zehir taciri tutuklandı

2024 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda bin 179 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 429 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların aralıksız süreceğini, vatandaşların şüphelendikleri en küçük durumu 112 polis imdat hattına bildirmelerini ve kimliklerinin gizli tutulacağını açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor - Son Dakika

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