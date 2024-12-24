Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Baskın - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

Bursa\'da Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

İnegöl'de yapılan operasyonda 3 uyuşturucu taciri yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2024 11:47
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Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 3 uyuşturucu tacirini kovalamaca sonucu yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, İnegöl Büro Amirliği ekipleri İnegöl ilçesinin Hocaköy Mahallesinde bir eve baskın yaptı. Baskında 3 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli F. E., H. E. ve Y.C. gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine yönelik uygulamalarda 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabınoıd, 1,30 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 400 adet fişek, fişek ele geçirildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi;

"Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Uyuşturucu Tacirlerine Baskın - Son Dakika

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