3.Sayfa

Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede kimliği belirsiz bir ceset bulundu

BURSA - Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede kimliği belirsiz ceset bulundu.

Bursa'da 2 saat etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Yükselen sularda kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.