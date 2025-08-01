Bursa'da Yangın İftirası

Bursa'da çıkan orman yangınlarının ardından sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ve iddialar nedeniyle hedef haline gelen Emre Şirin, "Görüntülerdeki kırmızı montlu kişi benim fakat olayla hiçbir ilgim yok" dedi.

Orman yangınları sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin görüntüsünün sosyal medyada yayılması ve haber bültenlerinde de yer alması, Emre Şirin'e mağduriyet yaşattı. Olayla ilgisi olmadığı halde görüntüsünün kullanılması üzerine yaşadığı mağduriyeti İHA'ya anlatan Şirin, "Sosyal medyada adıma yapılan haberler tamamen benzetmeye dayalı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yalan haberler ve görüntüler nedeniyle hem ben hem de ailem büyük üzüntü yaşadık, mağdur olduk. Sosyal medyada dolaşan videolardaki kırmızı montlu kişi benim ancak bu olayla hiçbir ilgim yoktur. Hakkımda yapılan bu iftiralarla ilgili hukuki süreci başlattım" dedi. - BURSA