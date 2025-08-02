Bursa\'da Yurt Yangını Büyümeden Söndürüldü

Bursa'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunun 5. katında tek bir öğrencinin kaldığı öğrenilen odada elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yurtta az sayıdaki öğrenciyi tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA