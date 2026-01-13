Uludağ'daki otel yangını davasında sanıklara 15'er yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
3-sayfa

Uludağ'daki otel yangını davasında sanıklara 15'er yıla kadar hapis talebi

13.01.2026 20:19  Güncelleme: 20:33
Uludağ'da gerçekleşen otel yangınında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ve ailesinin ölümüne neden olan otel işletmecisi ve müdürü, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Bursa Uludağ'da 27 Mart 2025'te milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar otel işletmecisi ve otel müdürünün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, yangının çıktığı alanlar ve bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangının şiddetlenmesine neden olduğu belirtildi. FB Usta firmasının eylem ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi. Denetim yapılmasına rağmen eksikliklerin giderilmediğine dikkat çekilen iddianamede, tesisin bütünlüğüne ilişkin asgari yangın tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin ise olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan ve iddianameye giren tespit raporlarında, otelde yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, kaçış planlarının ve itfaiyenin müdahalesine imkan sağlayacak su alma bağlantılarının yetersiz olduğu vurgulandı. Farklı zamanlarda yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin, şüpheliler tarafından giderilmediği belirtildi.

İddianamede, "Kervansaray" isimli otelde meydana gelen yangında, olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.'nin gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle, öngörülebilir sonucu engelleyecek objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmadıkları ve bu nedenle Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Usta'nın ölümüne sebebiyet verdikleri tespiti yer aldı.

İfadesine yer verilen otel müdürü Tekin D., yangın günü akşam saatlerine kadar otelde olduğunu, daha sonra ayrıldığını belirterek, sabaha karşı çevredeki işletmecilerden yangın çıktığına dair bilgi aldığını anlattı. Yangının çıktığı bölümün kendi sorumluluk alanları dışında olduğunu savunan Tekin D., yangın algılama ve alarm sisteminin devreye girdiğini öne sürdü.

Otel işletmecisi Cevdet Kadir A. ise yangının sorumluluklarında olmayan teras kafedeki şömineden çıkmış olabileceğini iddia ederek, kendisinin ve otel müdürünün herhangi bir ihmal ya da kusurunun bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yangında kusuru bulunmadığı belirlenen 7 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Uludağ, Kaza, Son Dakika

21:18
24 saat son dakika haber yayını
