Bursa Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele semineri düzenledi

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksekokulu'nda üniversite öğrencilerine yönelik bir uyuşturucu madde ve uyarıcı maddeler semineri düzenledi.

Seminer, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yahya Ulusoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Hakan Duran, öğrencilere uyuşturucuyla mücadele konusunda kapsamlı bir eğitim verdi. Seminerde, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığına karşı alınması gereken önlemler ve mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Narkorehber tanıtıldı

Seminerde ayrıca, Narkorehber uygulaması tanıtıldı. Bu uygulama, madde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir araç olarak kullanılıyor. Öğrencilere, madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili merkezler hakkında bilgi verildi ve nasıl yardım alabilecekleri konusunda rehberlik sağlandı. - BURSA