Bursa İnegöl\'de yoğun yağış köprüyü çökertti, mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Bursa İnegöl'de yoğun yağış köprüyü çökertti, mahsur kalan sürücüler kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de yoğun yağış nedeniyle Kurşunlu Mahallesi'ndeki Doğal Termal yolu üzerindeki dere köprüsü çöktü. Yolda mahsur kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun yağış, dere üzerindeki köprüyü çökertti. Köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, İnegöl ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan Doğal Termal yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun yağışın ardından dere üzerinden geçen köprü çöktü. Güzergahta ilerleyen sürücüler, köprünün çökmesiyle birlikte yolda mahsur kaldı.
Belediye ekipleri seferber oldu
İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Belediyesi ekipleri, mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yolda kalan sürücüler kurtarıldı.
Yoğun yağışın etkisiyle meydana gelen köprü çökmesi ulaşımı olumsuz etkilerken, olayda mahsur kalan sürücülerin kurtarılmasıyla bölgede rahat nefes alındı.
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