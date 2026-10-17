Bursa Mudanya'da Eğerce açıklarında oluşan hortum vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da Eğerce açıklarında oluşan hortum vatandaşların kamerasına yansıdı

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Bursa Mudanya\'da Eğerce açıklarında oluşan hortum vatandaşların kamerasına yansıdı
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Bursa Mudanya'ya bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında öğle saatlerinde deniz yüzeyinde hortum meydana geldi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan hortum, deniz ile gökyüzü arasında bir süre varlığını sürdürdükten sonra etkisini kaybetti.

Bursa'da deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Eğerce Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde oluşan hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz ile gökyüzü arasında oluşan hortumun bir süre boyunca varlığını sürdürdüğü görüldü.

Deniz üzerinde etkili olan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz yüzeyinde oluşan hortumun bir süre görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da Eğerce açıklarında oluşan hortum vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika
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