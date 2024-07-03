Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın: Eski otobüs garajı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın: Eski otobüs garajı alevlere teslim oldu

Bursa'da şehrin en yoğun bölgesinde çıkan yangın, makilik alanda başladı ve ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

03.07.2024 17:04
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Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın

Eski otobüs garajı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da şehrin araç ve insan yoğunluğunun en çok bulunduğu bölgede makilik alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BUSKİ binasının yanında bulunan ve eskiden otobüs garajı olarak kullanılan alanın makilik kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken garaj içerisinde bulunan ağaçlara sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyürken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve BUSKİ'ye bağlı tankerler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangın havadan görüntülenirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın: Eski otobüs garajı alevlere teslim oldu - Son Dakika

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