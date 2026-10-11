Yaşlı adama motorlu testereyle korku dolu anlar yaşattı

Yaşlı adama motorlu testereyle korku dolu anlar yaşatan kadının hareketi güvenlik kamerasına yansıdı. Panikle kaçmaya çalışan 76 yaşındaki adam yere düşerken ailesi olayın ardından şikayetçi oldu.

MOTORLU TESTEREYLE YAŞLI ADAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, 76 yaşındaki bir adam yol üzerinde yürüdüğü sırada büyük korku yaşadı. Yol kenarında odun kesen iki kişiden biri olan kadın, çalışır durumdaki motorlu testereyle yaşlı adamın üzerine doğru hareket etti. Kendisini korkutmak amacıyla yapılan hareket karşısında neye uğradığını şaşıran yaşlı adam, motorlu testereyi görünce bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştı. Kadının elindeki testerenin çalışır durumda olması, yaşlı adamın yaşadığı paniği artırdı.

KORKUYLA KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ

Motorlu testereyle üzerine gelen kadını gören 76 yaşındaki adam, hızla koşmaya başladı. Ancak korkuyla uzaklaşmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, yaşlı adam yere düştükten sonra yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, yol kenarında bulunan iki kişi yaşlı adamın yere düştüğünü görmesine rağmen yardımına gitmedi.