Bursa Uludağ yolunda devrilen vinçte sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Bursa Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.