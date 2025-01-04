Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Yandı - Son Dakika
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Büyükbaş Hayvan Yüklü Kamyonet Yandı

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Malatya'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet motor kısmında yangın çıktı, hayvanlar kurtarıldı.

04.01.2025 15:17
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Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da seyir halinde iken alev alan büyükbaş hayvan yüklü kamyonet yanarak küle döndü.

Olay, 13.45 sıralarında Malatya- Sivas karayolu Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden gelen büyükbaş hayvan yüklü kamyonet motor kısmında aniden alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunurken, araçta bulunan hayvanlar yangından etkilenmeden kurtarıldı.

Yaralananın olmadığı olayda yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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