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Büyükçekmece'de Cinayet Şüphesi

Büyükçekmece\'de Cinayet Şüphesi

Büyükçekmece'de otoparkta vurulmuş bulunan Bora Engin'in katilinin apartman yöneticisi olduğu iddia edildi.

25.12.2024 14:42
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Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında vurulmuş halde bulunan 42 yaşındaki Bora Engin'in aralarında husumet bulunan apartman yöneticisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde dün sabah 09.00 sıralarında Bora Engin yaşadığı apartmanın otoparkında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Apartman yöneticisi gözaltına alınırken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada Engin'in ikametinin bulunduğu binanın yöneticisi olan şüpheli M.N.O. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Bora Engin'den yaklaşık 2 ay önce şikayetçi olduğu, tehdit ve hakaret suçundan mahkemelik oldukları, şikayetle ilgili herhangi bir tedbir kararının alınmadığı tespit edildi.

Aracında kan lekeleri bulundu

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ile şüpheli ve şüphelinin kardeşi olan S.O. adına bulundurma ruhsatlı toplam 2 adet Sarsılmaz marka 9 mm tabanca ve 1 bulundurma ruhsatlı av tüfeği elde edildi. Ayrıca şüpheli şahsın aracında kan lekeleri olduğu anlaşıldı. M.N.O.'nun ifadesinde, yönetici olması sebebiyle konuyu duyarak otoparka indiğini, konu ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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