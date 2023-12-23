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Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde temizlik görevlileri tarafından bir apartmanın önünde pimi takılı el bombası bulundu. Ekipler bombayı kimin bıraktığını araştırıyor.

23.12.2023 - 15:42,
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Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

KİM TARAFINDAN BIRAKILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kim tarafından bırakıldığı henüz tespit edilmeyen bomba nedeniyle binanın etrafına şerit çekildi. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
Büyükçekmece\'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu - Son Dakika


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