Büyükçekmece\'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KİM TARAFINDAN BIRAKILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Kim tarafından bırakıldığı henüz tespit edilmeyen bomba nedeniyle binanın etrafına şerit çekildi. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.