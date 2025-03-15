Büyükçekmece'de Park Halindeki ATV Yandı

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde cadde üzerinde yanan ATV vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yangın dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre park halindeki ATV deposundan benzin sızdırmaya başladıktan kısa süre sonra kendiliğinden yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar araçlarında bulunan söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Söndürülen ATV kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
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