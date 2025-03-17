Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kontrolden çıkan boş servis minibüsü devrildi, kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçemece mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. kontrolündeki 34 LRF 016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yolcunun olmadığı serviste, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.