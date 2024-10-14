Büyükçekmece\'de Yangın!

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3 katlı iş yerinin bodrum katındaki kumaş yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Karaağaç Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bodrum katındaki kumaş yıkama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar üst katlara doğru yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL